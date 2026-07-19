LIVE Italia-Cuba 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizio complesso nel terzo set per gli azzurri 3-6
Durante la partita di volley tra Italia e Cuba, il punteggio è di 1-1. All’inizio del terzo set, gli azzurri hanno avuto un avvio difficile, con Cuba che si è portata avanti 6-3. Dopo questa fase, l’Italia ha segnato con un attacco di Romanò dalla seconda posizione. Il tecnico italiano ha chiesto un time-out per tentare di riorganizzare la squadra.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 3-7 In rete l’attacco di Romanò da posto due. Time-out di De Giorgi. 3-6 Pasticcio di Giannelli che nel cercare una finta, commette doppio tocco. 3-5 Anche Wilson piazza il primo tempo. 3-4 Primo tempo di Sanguinetti. 2-4 Mani fuori di Lopez in pipe. 2-3 Gonzalez passa con la diagonale da seconda linea. 2-2 In rete il servizio di Simon. 1-2 Mani fuori di Simon dal primo tempo. 1-1 Bottolo riceve e attacca in parallela da posto quattro. 0-1 Pipe di Yant. 25-19 L’Italia pareggia i conti! L’errore al servizio di Masso ci regala il nostro primo parziale del nostro match, ne manca uno per la qualificazione matematica. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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