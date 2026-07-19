LIVE Italia-Cuba 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizio complesso nel terzo set per gli azzurri 3-6

Notizia in breve

Durante la partita di volley tra Italia e Cuba, il punteggio è di 1-1. All’inizio del terzo set, gli azzurri hanno avuto un avvio difficile, con Cuba che si è portata avanti 6-3. Dopo questa fase, l’Italia ha segnato con un attacco di Romanò dalla seconda posizione. Il tecnico italiano ha chiesto un time-out per tentare di riorganizzare la squadra.