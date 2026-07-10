LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Velasco sono avanti nel terzo set 10-4

Notizia in breve

Le italiane conducono 10-4 nel terzo set contro il Belgio nella Nations League femminile di volley 2026. Durante il gioco, Omoruyi ha effettuato un muro vincente su Koulberg e Giovannini ha preso il servizio al posto di Nervini. Prima di questo, Fahr aveva realizzato un primo tempo. Il Belgio ha chiesto un time-out mentre le azzurre mantengono il vantaggio.