LIVE Italia-Belgio 2-0 Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Velasco sono avanti nel terzo set 10-4
Le italiane conducono 10-4 nel terzo set contro il Belgio nella Nations League femminile di volley 2026. Durante il gioco, Omoruyi ha effettuato un muro vincente su Koulberg e Giovannini ha preso il servizio al posto di Nervini. Prima di questo, Fahr aveva realizzato un primo tempo. Il Belgio ha chiesto un time-out mentre le azzurre mantengono il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out Belgio. 10-4 Muro vincente di Omoruyi su Koulberg. Giovannini al servizio al posto di Nervini. 9-4 Primo tempo di Fahr. 8-4 Mani fuori da posto quattro di Deleu. 8-3 Martin cerca la parallela da posto due ma non trova il campo. 7-3 Ace di Antropova. 6-3 Non viene assegnata l’invasione a Fahr, ma la nostra centrale ha nettamente deviato il colpo della giocatrice belga: il punto viene assegnato all’Italia ma per onestà intellettuale dobbiamo ammettere l’errore arbitrale che ci ha favorito. Challenge dell’Italia. 5-4 Invasione di Fahr. 5-3 Ancora Deleu da posto quattro, questa volta la belga viene murata da Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Belgio | Volleyball Nations League Femminile | 10 luglio 2026 LIVE SCORE |
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