LIVE Italia-Cuba Nations League volley 2026 in DIRETTA | manca poco azzurri a caccia della qualificazione matematica
Mancano meno di dieci minuti all'inizio della partita tra Italia e Cuba nella Nations League di volley 2026. Gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione matematica, con tutte le combinazioni che portano alla certezza di passare il turno. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 8.22 Mancano meno di dieci minuti all’inizio del match. 8.20 Questa, invece, la rosa a disposizione di Cuba: Palleggiatori: Julio Alberto Gomez Galves, Christian Manuel Thondike Mejias (C) Schiacciatori: Julio Cesar Cardenas Morales, Nivaldo Nadhir Dias Gomez, Miguel Angel Lopez Castro, Marlon Yant Herrera Centrali: Robertlandy Simon Aties, Thiago Suarez Mendoza, Alexis Wilson Velazquez Opposti: Jose Israel Masso Alvarez, Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez Liberi: Yonder Roman Garcia Alvarez, Lazaro Yudiel Arrechea Najarro 8.18 Questa la rosa sulla... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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