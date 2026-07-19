LIVE Italia-Cuba Nations League volley 2026 in DIRETTA | manca poco azzurri a caccia della qualificazione matematica

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mancano meno di dieci minuti all'inizio della partita tra Italia e Cuba nella Nations League di volley 2026. Gli azzurri sono a un passo dalla qualificazione matematica, con tutte le combinazioni che portano alla certezza di passare il turno. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 8.22 Mancano meno di dieci minuti all’inizio del match. 8.20 Questa, invece, la rosa a disposizione di Cuba: Palleggiatori: Julio Alberto Gomez Galves, Christian Manuel Thondike Mejias (C) Schiacciatori: Julio Cesar Cardenas Morales, Nivaldo Nadhir Dias Gomez, Miguel Angel Lopez Castro, Marlon Yant Herrera Centrali: Robertlandy Simon Aties, Thiago Suarez Mendoza, Alexis Wilson Velazquez Opposti: Jose Israel Masso Alvarez, Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez Liberi: Yonder Roman Garcia Alvarez, Lazaro Yudiel Arrechea Najarro 8.18 Questa la rosa sulla... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA

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