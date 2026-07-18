LIVE Italia-Argentina 3-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | manca solo la matematica per la qualificazione alle Finals

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto l’Argentina 3-0 nella partita di Nations League volley 2026, avvicinandosi alla qualificazione alle Finals. La gara si è conclusa senza ulteriori aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live del match dell’Italia che ha superato per 3-0 l’Argentina. Grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento! Buon proseguimento di giornata a tutti! 14.00 L’Italia tornerà in campo domani alle 8.30 (orario italiano) contro la già citata Cuba. 13.58 Questo il tabellino degli azzurri, trascinati da due grandissimi Romanò e Bottolo: Romanò 15 punti, Bottolo 13 punti, Lavia 9 punti, Giannelli 7 punti, Sanguinetti 6 punti, Galassi 5 punti, Mati 2 punti. 13.55 Gli azzurri giocano meglio dei sudamericani e portano a casa la vittoria netta che serviva per andare alle Finals con un piede e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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