LIVE Italia-Argentina 3-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | manca solo la matematica per la qualificazione alle Finals

L’Italia ha battuto l’Argentina 3-0 nella partita di Nations League volley 2026, avvicinandosi alla qualificazione alle Finals. La gara si è conclusa senza ulteriori aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live del match dell’Italia che ha superato per 3-0 l’Argentina. Grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento! Buon proseguimento di giornata a tutti! 14.00 L’Italia tornerà in campo domani alle 8.30 (orario italiano) contro la già citata Cuba. 13.58 Questo il tabellino degli azzurri, trascinati da due grandissimi Romanò e Bottolo: Romanò 15 punti, Bottolo 13 punti, Lavia 9 punti, Giannelli 7 punti, Sanguinetti 6 punti, Galassi 5 punti, Mati 2 punti. 13.55 Gli azzurri giocano meglio dei sudamericani e portano a casa la vittoria netta che serviva per andare alle Finals con un piede e mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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SPETTACOLO AZZURRO | Highlights di Italia-Argentina 3-1, test match alla BTS Arena

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