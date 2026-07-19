LIVE Italia-Cuba 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | in salita il primo set degli azzurri 9-14
Durante il primo set della partita tra Italia e Cuba, gli azzurri si trovano sotto di cinque punti, con il punteggio di 9-14. L'allenatore ha chiesto un time-out, mentre Lavia ha tentato una diagonale da posto quattro, ma è stato murato dalla squadra avversaria. La partita è in diretta e il punteggio è ancora aperto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI Time-out di De Giorgi. 9-14 Lavia cerca la diagonale da posto quattro ma subisce il muro. 9-13 Pessimo servizio di Porro. 9-12 Ci va vicino Lopez, ma il servizio esce. 8-12 Lopez trova l’ace, non contiene il servizio Lavia. Luca Porro prende il posto di Bottolo. 8-11 Mani fuori di Yant sulla pipe. 8-10 Gonzalez manda fuori la battuta. 7-10 In rete il servizio di Sanguinetti. 7-9 Scambio pazzesco che portiamo a casa noi! Muro vincente di Mati sulla diagonale di Gonzalez da posto quattro. 6-9 Grandissimo palleggio rovesciato di Giannelli per Romanò che trova la parallela da seconda linea. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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