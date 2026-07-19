LIVE Italia-Cuba 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | in salita il primo set degli azzurri 9-14

Notizia in breve

Durante il primo set della partita tra Italia e Cuba, gli azzurri si trovano sotto di cinque punti, con il punteggio di 9-14. L'allenatore ha chiesto un time-out, mentre Lavia ha tentato una diagonale da posto quattro, ma è stato murato dalla squadra avversaria. La partita è in diretta e il punteggio è ancora aperto.