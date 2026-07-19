LIVE Italia-Cuba 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match degli azzurri

Notizia in breve

L’Italia e Cuba sono in parità 0-0 all’inizio del match di Nations League volley 2026. La ricezione cubana sul servizio di Giannelli viene respinta, ma Mati conclude con una schiacciata di prima intenzione. La partita è in corso e gli azzurri cercano di prendere il controllo del gioco. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni principali.