LIVE Italia-Cuba 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | inizia il match degli azzurri
L’Italia e Cuba sono in parità 0-0 all’inizio del match di Nations League volley 2026. La ricezione cubana sul servizio di Giannelli viene respinta, ma Mati conclude con una schiacciata di prima intenzione. La partita è in corso e gli azzurri cercano di prendere il controllo del gioco. La diretta continua con aggiornamenti sui punteggi e le azioni principali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE.TUTTE LE COMBINAZIONI 1-0 Ricezione slash di Cuba sul servizio di Giannelli, Mati chiude la schiacciata di prima intenzione. Inizia il match 8.29 Ci siamo, le squadre sono in campo! Sta per iniziare il match. 8.27 Italia in campo con Bottolo, Giannelli, Mati, Romanò, Lavia e Sanguinetti. Balaso completa la formazione. 8.24 Squadre in campo per gli inni nazionali, il primo ad essere cantato è quello dell’Italia. 8.22 Mancano meno di dieci minuti all’inizio del match. 8.20 Questa, invece, la rosa a disposizione di Cuba: Palleggiatori: Julio Alberto Gomez Galves, Christian... 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Cuba | Volleyball Nations League (VNL) | 19 luglio 2026 RISULTATO IN DIRETTA
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