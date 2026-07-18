LIVE Italia-Argentina 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri in cerca dello squillo definitivo nel primo set 17-14

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia conduce 17-14 nel primo set contro l’Argentina nella partita di Nations League volley 2026, con un time-out chiamato dalla squadra argentina. L’Italia ha tentato di allungare nel punteggio, mentre l’Argentina ha chiesto un time-out per fermare il momento favorevole degli avversari. Un muro di Mati ha impedito a Vicentin di segnare, e un tentativo di Gallego al primo tempo non è riuscito. La partita prosegue con il punteggio di 17-14.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia inizia a prendere il largo, time-out dell’Argentina. 17-14 Non passa il primo tempo di Gallego. 16-14 Muro pazzesco di Mati ai danni di Vicentin. 15-14 Giannelli chiude il colpo di seconda. 14-14 Ancora Gomez, l’argentino cambia traiettoria di nuovo e piazza la diagonale da seconda linea. 14-13 Mani fuori perfetto di Bottolo da posto quattro. 13-13 Parallela vincente di Gomez da seconda linea. 13-12 Il palleggiatore argentino si fa perdonare con il punto di secondo tocco. 13-11 Pasticcio di Sanchez che non riesce a servire al meglio la sette a Zerba. 12-11 Sulla riga la parallela senza muro del nostro opposto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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