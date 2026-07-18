LIVE Italia-Argentina 0-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri in cerca dello squillo definitivo nel primo set 17-14

Notizia in breve

L’Italia conduce 17-14 nel primo set contro l’Argentina nella partita di Nations League volley 2026, con un time-out chiamato dalla squadra argentina. L’Italia ha tentato di allungare nel punteggio, mentre l’Argentina ha chiesto un time-out per fermare il momento favorevole degli avversari. Un muro di Mati ha impedito a Vicentin di segnare, e un tentativo di Gallego al primo tempo non è riuscito. La partita prosegue con il punteggio di 17-14.