Trump e Infantino | oltre l’ultimo Mondiale dell’umanità

Un mese fa si parlava delle prime criticità emerse durante l’ultimo Mondiale, già agli ottavi di finale. Ora, con la conclusione della competizione, si evidenzia come le problematiche iniziali siano diventate evidenti e confermate. Tra le questioni più discusse ci sono state le condizioni di alcuni stadi, le decisioni arbitrali e le controversie legate alle sponsorizzazioni. La manifestazione ha suscitato numerose polemiche, che si sono acuite con il passare delle partite.

Roma, 9 lug – Quando un mesetto fa vi abbiamo raccontato delle prime storture legate all’ ultimo Mondiale dell’umanità, siamo stati – a conti fatti, ovvero ad ottavi di finale già disputati – fin troppo profetici. Le surreali parole di Donald Trump. “Ho visto la partita, e capisco davvero bene lo sport. Quello non era un fallo. Non era nemmeno un’infrazione. Erano due ragazzi che correvano a tutta velocità e che sono capitati a sbattere l’uno contro l’altro. Non puoi prendere il tuo piede e posizionarlo correttamente sul piede di qualcun altro. Questo arbitro è un po’ sospetto. Se controlli il suo passato, non voglio dirlo perché non mi piace creare controversie, ma è molto sospetto. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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