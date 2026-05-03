Durante il GP di Miami, Antonelli si trova in testa alla corsa, mentre Norris si avvicina progressivamente. Verstappen si posiziona al terzo posto, davanti a Leclerc. Nel corso del 37° giro, Antonelli affronta un doppiaggio complicato con Alonso, che non gli ha subito lasciato spazio. La gara prosegue con Antonelli che cerca di mantenere la leadership, mentre Norris continua ad avvicinarsi.

Doppiaggio non facile per Antonelli con Alonso che non gli ha dato subito strada Antonelli sta correndo benissimo e cerca di tenere a distanza Norris, ma non è facile 37° giro - Norris ha guadagnato 4 decimi su Antonelli ed è a 0"8 mentre Leclerc è a 6" da Verstappen 35° giro - Tra Antonelli e Norris passa 1"2, Verstappen terzo è a 8" ed ha un vantaggio di 7" su Leclerc. Che però è più veloce di mezzo secondo al giro rispetto alla Red Bull. Dietro, Piastri e Russell si scambiano la posizione in continuazione, Hamilton è settimo davanti a Colapinto Sainz Albon Bearman Ocon Bortoleto Lindblad Alonso Perez Stroll Bottas Bortoleto al pit-stop,...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Antonelli comanda, ma Norris è sempre più vicino, Verstappen terzo davanti a Leclerc

Notizie correlate

GP di Miami, la diretta: Antonelli e Norris si giocano la vittoria, Verstappen terzo davanti a Leclerc, Hamilton settimo35° giro - Tra Antonelli e Norris passa 1"2, Verstappen terzo è a 8" ed ha un vantaggio di 7" su Leclerc.

Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: valori ribaltati. Verstappen davanti ad Antonelli in Q2, si salva Norris

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Torna la F1, si va a Miami: tutto il PROGRAMMA del fine settimana; Formula 1 2026: Gp Miami, orari tv e diretta streaming; Orari Formula 1, dove vedere in tv e streaming il Gp Miami; F1 GP Miami: gli orari del weekend, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming.

F1 diretta Gp Miami: segui la gara di Antonelli, Leclerc e Hamilton LIVETanta incertezza in Florida: la partenza è stata anticipata per evitare un temporale ma sarà comunque una corsa sul bagnato. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Diretta Formula 1 | Gara live Gp Miami 2026 streaming video tv: Norris allunga! (3 maggio)Diretta Formula 1 gara live Gp Miami 2026 streaming video tv: dopo la vittoria di Lando Norris nella Sprint ecco la gara luga, Antonelli in pole. ilsussidiario.net

Gp di Miami, caos in partenza poi due incidenti spettacolari. Leclerc al comando - facebook.com facebook

Messi getting in Antonelli's Mercedes in Miami x.com