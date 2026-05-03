Durante il GP di Miami, Antonelli è riuscito a guadagnare decimi importanti su Norris, mentre Leclerc ha superato Verstappen e si è portato al terzo posto. Nell'ultimo tratto della gara, Verstappen ha dovuto cedere il passo a Leclerc, che ha conquistato la terza posizione. La Red Bull si trova ora sotto pressione, con Piastri che si avvicina nella parte finale del giro 47, mentre Leclerc tenta di passare di nuovo Verstappen dopo essere stato ripassato dall'olandese.

Alla fine Verstappen deve arrendersi a Leclerc che va terzo. La Red Bull ora è insidiata da Piastri 47° giro - Leclerc supera Verstappen, ma l'olandese lo ripassa Il box Mercedes avvisa Antonelli di non fare più track limits avendo ricevuto il secondo avviso dalla direzione gara 45° giro di 57 - Leclerc vicinissimo a Verstappen per il terzo gradino del podio 44° giro - Sale a 1"5 il divario tra Antonelli e Norris 43° giro di 57 - Antonelli ha riportato il vantaggio su Norris a 1"2 Alonso sta procedendo con le medie con le quali è partito, 40 giri! unico a non avere fatto il pit-stop Posizioni per il momento congelate con Antonelli Norris Verstappen, Leclerc è ora a 4" dalla Red Bull, poi Piastri Russell Hamilton Colapinto Sainz Albon in top 10.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Antonelli guadagna decimi importanti su Norris, Leclerc supera Verstappen e va terzo

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