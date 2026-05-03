Durante il GP di Miami, Norris e Antonelli sono rimasti davanti agli altri, mentre Leclerc si è difeso da Piastri. A metà gara, Norris aveva un vantaggio di circa 2,6 secondi su Antonelli, con Leclerc a circa 8 secondi di distacco. Russell ha effettuato un cambio gomme con le hard al ventesimo giro, mentre Hamilton si trovava più indietro. Nel corso della corsa, Verstappen ha superato alcuni piloti in classifica.

Ai box Russell che monta le gomme hard 20° giro - Norris +2"6 Antonelli +7" Leclerc +8"Piastri +9"2 Russell +11"Hamilton poi Colapiinto Verstappen che ha passato le Williams di Sainz e Albon Leclerc ha perso il contatto con Norris e Antonelli, si trova a 3"5 dall'italiano, ma si difende da Piastri 17° giro - Piastri passa Leclerc per il terzo posto, che poi lo ripassa. Ma la Ferrari non ha il ritmo dei primi e rischia di perdere altre posizioni 16° giro - Norris precede di 2" Antonelli che ha vinto la battaglia con Leclerc, ora terzo a 3"4 da Norris. Quarto è Piastri a 1" da Leclerc, poi Russell e Hamilton tutti vicinissimi. A seguire...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - GP di Miami, la diretta: Norris e Antonelli allungano su Leclerc che si difende da Piastri, poi Hamilton

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