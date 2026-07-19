In Belgio, Antonelli ha superato Leclerc e si è portato in testa a 10 giri dalla fine, con Verstappen terzo. Leclerc, che aveva perso terreno, ha ripreso velocità e si è avvicinato di nuovo alla Mercedes. La corsa è rimasta aperta negli ultimi giri, con Antonelli che cerca di mantenere il vantaggio. La gara prosegue con pochi giri ancora da completare.

Antonelli ora non deve commettere sbavature, ma vediamo che Leclerc improvvisamente riguadagna terreno sulla Mercedes 34° giro - Antonelli prende la scia di Leclerc nel rettilineo del Kemmel e lo fredda 33° giro - Leclerc ormai è alla mercé di Antonelli che lo ha raggiunto Leclerc lamenta qualche problema al cambio e di colpo Antonellli riduce il distacco a 8 decimi 31° giro - Antonelli accorcia su Leclerc e il divario passa da 2"5 a 1"4 30° giro di 44 - Norris va finalmente ai box per il primo pit-stop e riparte con le medie 29° giro - Verstappen va all'attacco di Norris a Les Combes e sale in terza posizione. Norris è sempre senza pit-stop 27° giro - Leclerc ha 2"6 su Antonelli, 4"8 su Norris poi Verstappen Piastri Hamilton Hadjar Bortoleto Lindblad Lawson Gasly Hulkenberg Colapinto Bearman Albon Sainz Ocon Bottas Alonso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Ilmessaggero.it - Live Gp Belgio in diretta: Antonelli supera Leclerc e diventa il nuovo leader a 10 giri dal traguardo, terzo Verstappen

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Live Gp Belgio in diretta: Leclerc supera Norris e guida la corsa, Antonelli terzo davanti a VerstappenNel 23° giro, Leclerc supera Norris e si porta in testa alla corsa, mentre Antonelli fatica a riscaldare le gomme hard ma registra il giro più veloce.

GP di Gran Bretagna, la diretta: Leclerc leader, ma Antonelli si avvicina forte, Hamilton supera Verstappen ed è terzoDurante il Gran Premio di Gran Bretagna, Leclerc si mantiene in testa alla corsa, mentre Antonelli si avvicina significativamente al leader.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari; F1, Gp del Belgio: dove vederlo in diretta tv e streaming; Il Mondiale di Formula 1 a Spa: è il giorno della gara. IL PROGRAMMA; F1 oggi in tv, GP Belgio 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8.

#Antonelli dalla pole, #Ferrari per risalire: è tutto pronto a Spa-Francorchamps, segui in diretta il GP del Belgio 2026 di #F1 #BelgianGP #LIVE x.com

Come e dove vedere in streaming la Formula 1: GP del Belgio in diretta senza cavo? reddit

F1, diretta live GP Belgio Spa: la VSC aiuta Leclerc, primo davanti ad Antonelli. Hamilton colpisce un meccanicoIl racconto in diretta del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it

F1 GP Belgio a Spa, la gara in diretta LIVE: Leclerc al comando, seguono Antonelli e PiastriIl GP del Belgio non sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8. La gara inizierà alle ore 15:00 e sarà visibile live esclusivamente su Sky, Sky Go e NOW. Il canale 8 del digitale terrestre proporrà l ... fanpage.it