GP di Gran Bretagna la diretta | Leclerc leader ma Antonelli si avvicina forte Hamilton supera Verstappen ed è terzo
Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, Leclerc si mantiene in testa alla corsa, mentre Antonelli si avvicina significativamente al leader. A metà gara, Antonelli comunica di avere problemi alla sospensione della sua Mercedes, affermando di avere difficoltà a curvare. Rimasto in pista, si trova sesto, ma con un ritmo rallentato. Successivamente, Antonelli rientra ai box per verifiche, confermando che la vettura presenta un guasto che limita le sue prestazioni. Hamilton supera Verstappen e si piazza terzo.
Antonelli rientra i pista, ma dice di avere una sospensione rotta e che fatica a curvare, rimane in gara ed è sesto ma procede a un ritmo basso Colpo d scena, Antonelli comunica di avere qualcosa che non va sulla sua Mercedes e rientra a box. Gli cambiano il musetto e riparte 41° giro di 52 - Leclerc perde terreno, Antonelli si porta a 3"2, Verstappen con gomme medie nuove è a 8"8 da Hamilton che ha le hard da 17 giri Verstappen e Russell hanno gomme medie, Leclerc Antonelli e Hamilton le hard 40° giro di 52 - La gara riprende con Leclerc che ha 4"8 su Antonelli e 19"7 su Hamilton. Verstappen è quarto a 10" da Hamilton e con un vantaggio di 4"5 su Russell Ne approfitta subito Verstappen che va a fare un secondo pit-stop seguito da Norris e Hadjar, ma il francese perde tempo prezioso. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Segui gli aggiornamenti su Antonelli.
LIVE F1 GP GRAN BRETAGNA 2026 | GARA in Diretta! Live Timing e Commento in Tempo Reale
Notizie e thread social correlati
Live GP Austria, la diretta: Verstappen avvicina il leader Russell, Antonelli è terzo, Piastri e Hamilton superano LeclercDurante il Gran Premio d'Austria, Verstappen ha guadagnato più di un secondo su Russell, avvicinandosi al leader.
GP di Gran Bretagna, la diretta: Antonelli non parte bene ed è terzo, Leclerc al comando seguito da HamiltonDurante il Gran Premio di Gran Bretagna, Leclerc ha mantenuto la prima posizione, seguito da Hamilton e Antonelli che si è posizionato terzo.
Temi più discussi: Formula 1, si corre in Gran Bretagna: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Silverstone; F1 GP Gran Bretagna: gli orari di Silverstone, dove vedere Sprint e gara in Tv e streaming; Il Mondiale di Formula 1 corre a Silverstone: oggi la gara alle 16; F1, inarrestabile Kimi Antonelli: vince la gara sprint del Gp Gran Bretagna: nuova classifica.
#F1 diretta GP Gran Bretagna: segui la gara a #Silverstone LIVE x.com
F1 diretta GP Gran Bretagna: segui la gara a Silverstone LIVE facebook
La griglia di partenza del GP di Gran Bretagna: top-3 da sogno per l’Italia reddit
GP di Gran Bretagna, la diretta: Antonelli e la Mercedes contro le Ferrari di Leclerc e HamiltonAndrea Kimi Antonelli contro tutti. Contro le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, contro il compagno di squadra George Russell, contro le ... msn.com
F1 diretta GP Gran Bretagna: segui la gara a Silverstone LIVEAntonelli parte davanti alle Ferrari di Hamilton e Leclerc, Russell subito dietro. Sarà una grande battaglia: aggiornamenti e cronaca in tempo reale ... corrieredellosport.it