Durante il Gran Premio del Belgio, Antonelli ha cercato di allungare, ma non è riuscito a mantenere il vantaggio su Leclerc, che ha reagito e non ha mollato. Al 41° giro, Hamilton ha passato Piastri ed è ora quarto, a 3,6 secondi da Verstappen. Poco prima, ad Antonelli è stato ricordato di rispettare i limiti della pista, e a 44 giri su 44, è arrivata una penalità.

41° giro - Hamilton ha superato Piastri ed è quarto a 3"6 da Verstappen Ad Antonelli viene detto di stare attento ai track limits, ancora due e scatta la penalità 40° giro di 44 - Antonelli tiene Leclerc a 1"3, a 10"3 c'è Verstappen, a 14" Piastri con alle spalle Hamilton. Sesto è Hadjar che precede Norris Bortoleto Lindblad Colapinto Gasly Lawson in piena bagarre, poi Hulkenberg Bearman Albon Sainz Ocon Bottas Alonso Hamilton ha intanto preso Piastri e lo punta per il quarto posto 38° giro di 44 - Questa volta solo 1 decimo Leclerc prende ad Antonelli nel primo settore, ne perde 3 nel secondo tratto e il divario sale a 1"3 37° giro di 44 - Sono 6 i decimi che separano Antonelli da Leclerc. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Live Gp Belgio in diretta: Antonelli non riesce ad allungare, Leclerc reagisce e non molla la Mercedes

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