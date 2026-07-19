LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Verstappen non molla Antonelli penalizzato Hamilton

Nel decimo giro del GP Belgio 2026, Verstappen fatica con il degrado delle gomme e perde terreno. Antonelli allunga, portandosi a 1,9 secondi di vantaggio. Hamilton viene penalizzato, ma i dettagli non sono ancora stati comunicati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10° giro44 Cambia di nuovo tutto! Verstappen inizia a fare fatica col degrado delle gomme! Antonelli allunga a 1?9. Ma soprattutto Leclerc a mezzo secondo dal pilota della Red Bull! 10° giro44 Penalizzato Hamilton. 5? che compromettono la sua gara. 9° giro44 Antonelli guadagna tanto nel secondo intermedio, poi perde da Verstappen nel terzo. 9° giro44 Notato intanto l’episodio tra Leclerc e Piastri. Norris è ottavo dopo il sorpasso su Colapinto. 9° giro44 Hamilton, dal nulla, sorpassa Piastri all’esterno e sale in quarta piazza! 9° giro44 Ancora nessuna decisione dei commissari su Hamilton. 9° giro44 Antonelli non riesce a scrollarsi di dosso Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it

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