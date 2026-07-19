LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | la Virtual Safety Car cambia tutto! Leclerc al comando davanti ad Antonelli!

Durante il 44º giro del Gran Premio del Belgio, il pilota ha effettuato la sosta durante la Virtual Safety Car e si è rimesso in pista davanti a un avversario diretto. In questo momento, il pilota con il miglior tempo si trova davanti a un rivale che lo tallona da vicino, senza aver ancora effettuato la propria sosta. La classifica vede al comando il pilota che ha approfittato della strategia, seguito da due avversari in lotta per la posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24° giro44 Antonelli in scia a Norris per il secondo posto. 24° giro44 Il momento in cui Leclerc è tornato in pista davanti ad Antonelli: Leclerc pits under the VSC and crucially comes out ahead of Antonelli TOP 5 Norris (yet to pit) Leclerc Antonelli Verstappen Piastri #F1 #BelgianGP LAP 2044 pic.twitter.compNLTKPNuyn — Formula 1 (@F1) July 19, 2026 23° giro44 Notato un possibile unsafe release ai box da parte di Hamilton. 23° giro44 LECLERC UFFICIALMENTE AL COMANDO! Svernicia Norris sul rettilineo e si prende la prima posizione. 22° giro44 Leclerc ha ripreso Norris, che deve ancora fermarsi. 22° giro44 La Virtual Safety Car è stata imposta perché c’erano dei detriti in pista, che gli stewards hanno dovuto ripulire. 🔗 Leggi su Oasport.it

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