LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Kimi Antonelli fa il vuoto Hamilton e Verstappen inseguono a distanza

Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Belgio con 1:45.990. Lewis Hamilton, alla guida di una Ferrari, si trova a circa 0.8 secondi di distanza. Max Verstappen, con la Red Bull, segue più indietro, senza ancora aver migliorato il suo tempo. La sessione si sta svolgendo con Antonelli in testa, mentre gli altri piloti si contendono le posizioni successive.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Kimi AntonelliMercedes 1:45.990 1 2 Lewis HamiltonFerrari +0.799 2 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.847 1 4 Charles LeclercFerrari +1.132 1 5 George RussellMercedes +1.296 1 6 Arvid LindbladRacing Bulls +1.352 2 7 Oscar PiastriMcLaren +1.471 2 8 Isack HadjarRed Bull Racing – – 3 9 Liam LawsonRacing Bulls +1.700 2 10 Lando NorrisMcLaren +1.806 1 11 Pierre GaslyAlpine +2.095 2 12 Alexander AlbonWilliams +2.180 2 13 Gabriel BortoletoAudi +2.474 3 14 Oliver BearmanHaas F1 Team +2.584 3 15 Carlos SainzWilliams +2.702 2 16 Nico HulkenbergAudi +2.718 2 17 Esteban OconHaas F1 Team +3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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