LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | succede di tutto! Antonelli davanti a Leclerc fuori Russell!

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Belgio, la gara è iniziata con molte sorprese. Antonelli, in testa, ha superato Leclerc, mentre Russell è uscito di scena. Alla seconda tornata, alcuni piloti nelle retrovie hanno approfittato della Safety Car per effettuare i primi pit-stop, tra cui Hadjar. La classifica vedeva Antonelli in testa, seguito da Leclerc a un secondo di distacco.