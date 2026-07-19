LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | succede di tutto! Antonelli davanti a Leclerc fuori Russell!
Durante il Gran Premio del Belgio, la gara è iniziata con molte sorprese. Antonelli, in testa, ha superato Leclerc, mentre Russell è uscito di scena. Alla seconda tornata, alcuni piloti nelle retrovie hanno approfittato della Safety Car per effettuare i primi pit-stop, tra cui Hadjar. La classifica vedeva Antonelli in testa, seguito da Leclerc a un secondo di distacco.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2° giro44 I piloti nelle retrovie approfittano della Safety Car per i primi pit-stop, tra cui Hadjar. 2° giro44 La classifica dopo la caotica partenza: 1 Kimi Antonelli Mercedes Leader 2 Charles Leclerc Ferrari +1.036 3 Max Verstappen Red Bull Racing +3.687 4 Oscar Piastri McLaren +5.810 5 Lewis Hamilton Ferrari +8.084 6 Liam Lawson Racing Bulls +10.356 7 Arvid Lindblad Racing Bulls +12.415 8 Franco Colapinto Alpine +15.077 9 Gabriel Bortoleto Audi +17.157 10 Lando Norris McLaren +18.460 11 Pierre Gasly Alpine +21.516 12 Alexander Albon Williams +23.769 13 Nico Hülkenberg Audi +24.338 14 Oliver Bearman Haas F1 Team +26. 🔗 Leggi su Oasport.it
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