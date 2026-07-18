LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli davanti a Leclerc ora la decisiva Q3

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026, Antonelli ha ottenuto il miglior tempo, posizionandosi davanti a Leclerc di appena 0,053 secondi. Antonelli ha migliorato il suo tempo rispetto a Verstappen di soli 144 millesimi, rendendo molto combattuta la sessione decisiva. La posizione di partenza è ancora da definire con l'inizio della Q3.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 16.54 Leclerc secondo a 0.053 da Antonelli! Sono vicinissimi! 16.54 Antonelli fa meglio di Verstappen di soli 144 millesimi! 16.54 1’44?984 per Verstappen. 16.53 Hadjar si ferma per dare la scia a Verstappen. 16.53 Antonelli si peggiora di poco al primo intermedio rispetto alla Q2. Russell è vicinissimo. 16.52 Hadjar si lancia. Verstappen è molto lontano. Al momento niente scia. 16.51 Hadjar è molto avanti rispetto a Verstappen. Vediamo se si fermerà ad aspettare il capitano. 16.51 Subito in pista i big. Non si scherza più. 16.50 Iniziata la Q3. 13 minuti per definire la griglia di partenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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