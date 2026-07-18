Kimi Antonelli ha stabilito il miglior tempo durante le qualifiche del GP Belgio 2026, lasciando gli altri piloti a distanza. George Russell ha migliorato i suoi tempi in entrambi i settori e ha concluso con un tempo di 1:46.357, a meno di un secondo dal compagno di squadra. Lando Norris si è posizionato a circa 795 millesimi di secondo. Hamilton si è mantenuto vicino ai primi, mostrando un buon passo gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.17 Russell migliora in entrambi i settori e chiude in 1:46.357 fermandosi a 367 millesimi dal compagno. Piastri a 795! 13.16 Mentre entra in pista Leclerc, si lancia Verstappen. L’olandese si presenta al T1 con un ritardo di 277 millesimi da Antonelli. Si presenta al T2 con un gap di 347. Chiude in 1:46.138 e si porta a 148 millesimi dalla vetta! 13.15 Antonelli dopo un solo giro lanciato è tornato ai box. Per ora ha svolto 2 giri lanciati e 6 complessivi. La temperatura si è portata a 21 gradi. 13.14 Verstappen si rivede in pista con le gomme soft, come Russell e Piastri. I piloti ora proveranno il time attack finale prima delle qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa il vuoto! Hamilton 2° bene sul passo gara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, GP del Canada, Kimi Antonelli dopo la vittoria a Montreal: Mi dispiace aver vinto così

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa il vuoto, Hamilton e Verstappen inseguono a distanzaKimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nelle prove libere del GP del Belgio con 1:45.

LIVE F1, GP Canada 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa poker! Hamilton 2° dopo un duello con VerstappenDurante il Gran Premio del Canada del 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva, completando il podio con Hamilton in seconda...

Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari; Prove libere del GP Belgio: tutti i risultati e i tempi della F1 a Spa; F1 GP Belgio 2026, FP3: tempo per l’ultima ora di libere, il via è alle 12.30 – DIRETTA; F1, GP Belgio: Antonelli svetta nelle FP2, botto per Gasly.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 13.30 la FP1, la Ferrari sfida Kimi Antonelli e vuole stupire come a Silverstone - #BelgianGP #Leclerc #Hamilton #Norris #Piastri #Verstappen #Russell #Vasseur #F1 #FErrari x.com

[Motorsport] Mercedes introdurrà le modifiche al motore F1 in Austria dopo il ritiro di Kimi Antonelli al GP di Barcellona reddit

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli fa il vuoto! Hamilton 2° bene sul passo garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it

F1 GP Belgio LIVE, la FP3 e qualifiche in diretta: Kimi Antonelli al comando davanti a HamiltonLe qualifiche del GP Belgio di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani a Spa-Francorchamps ... fanpage.it