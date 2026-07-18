LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | alle 12.30 la FP3 Hamilton e Leclerc vogliono avvicinarsi a Antonelli

Alle 12.10, i piloti ancora in attività con vittorie a Spa-Francorchamps includono Hamilton con cinque successi, Verstappen con tre e Leclerc con uno, oltre a Piastri. Hamilton ha vinto nel 2010, 2015, 2017, 2020 e 2024. Verstappen ha trionfato nel 2021, 2022 e 2023, mentre Leclerc nel 2019. Piastri ha conquistato la vittoria nel 2025. La sessione di FP3 è prevista alle 12.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Piloti in attività con almeno una vittoria a Spa-Francorchamps. 5 – HAMILTON Lewis (2010, 2015, 2017, 2020, 2024) 3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023) 1 – LECLERC Charles (2019) 1 – PIASTRI Oscar (2025) Piloti in attività con almeno una pole position a Spa-Francorchamps. 6 – HAMILTON Lewis (2008, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020) 3 – LECLERC Charles (2019, 2023, 2024) 1 – VERSTAPPEN Max (2021) 1 – SAINZ Carlos Jr. (2022) 1 – NORRIS Lando (2025) 12.07 Prima di entrare nel vivo delle FP3, facciamo un po’ di storia del GP del Belgio. Pilota con più vittorie: Michael SCHUMACHER (6) Il tedesco ha trionfato nel 1992, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002. 🔗 Leggi su Oasport.it

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