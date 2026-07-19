Live Gp Belgio in diretta | Antonelli leader davanti a Leclerc subito fuori Russell safety-car in pista

Notizia in breve

Durante il Gran Premio di Belgio, l’auto di sicurezza ha preso il via poco dopo l’inizio della corsa. In quel momento, Antonelli era al comando, seguito da Leclerc. Russell è uscito subito di scena, mentre altri piloti come Verstappen, Piastri e Hamilton occupavano le posizioni successive. La classifica vede anche Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto, Norris e Gasly.