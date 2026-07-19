Live Gp Belgio in diretta | Antonelli leader davanti a Leclerc subito fuori Russell safety-car in pista
Durante il Gran Premio di Belgio, l’auto di sicurezza ha preso il via poco dopo l’inizio della corsa. In quel momento, Antonelli era al comando, seguito da Leclerc. Russell è uscito subito di scena, mentre altri piloti come Verstappen, Piastri e Hamilton occupavano le posizioni successive. La classifica vede anche Lawson, Lindblad, Colapinto, Bortoleto, Norris e Gasly.
La situazione dietro alla safety-car vede Antonelli davanti a Leclerc Verstappen Piastri Hamilton Lawson Lindblad Colapinto Bortoleto Norris Gasly Albon Hulkenberg Sainz Alonso Stroll Bearman Perez Bottas Ocon Hadjar Torna ai box Hadjar che rimette un treno di gomme dure, un po' confuso lo staff Red Bull per il francese Vanno ai box Hadjar che monta altre gomme medie, Bearman che mette le hard, Perez che sceglie le soft, Bottas e Ocon che mettono le dure Alla variante Les Combes, Russell entra in contatto con Hamilton e finisce nella ghiaia. Gara finita per lui e safety-car in pista Antonelli parte al comando, ma Verstappen con grande coraggio lo passa alla Eau Rouge. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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