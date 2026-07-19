LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | cielo sempre più coperto c’è rischio pioggia

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il cielo sopra il circuito di Spa è molto nuvoloso, con nubi che coprono quasi interamente l’orizzonte. La previsione indica un rischio di pioggia, anche se un dirigente della Formula 1 ha dichiarato che, dai radar, non dovrebbe piovere. La diretta mostra un’atmosfera tesa, con il cielo che si presenta sempre più coperto e una possibile interruzione della gara a causa delle condizioni meteorologiche.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Vasseur a SkySport: “ Guardando i radar, non dovrebbe piovere “. Sarà vero? 14.38 Cielo molto nuvoloso a Spa. Pioggia in agguato? After sunshine all weekend we have some grey clouds lurking for race day #F1 #BelgianGP pic.twitter.com68q3viTuWF — Formula 1 (@F1) July 19, 2026 14.36 Nei 40 GP disputati sulla moderna versione di Spa-Francorchamps. – in 16 occasioni ( 40,0% ) il vincitore è partito dalla pole position; – in 32 occasioni ( 80,0% ) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni. 14.32 Team in griglia con vittorie in Belgio. 18 – Ferrari 15 – McLaren 6 – Red Bull 6 – Mercedes 4 – Williams 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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