LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | cielo sempre più coperto c’è rischio pioggia
Il cielo sopra il circuito di Spa è molto nuvoloso, con nubi che coprono quasi interamente l’orizzonte. La previsione indica un rischio di pioggia, anche se un dirigente della Formula 1 ha dichiarato che, dai radar, non dovrebbe piovere. La diretta mostra un’atmosfera tesa, con il cielo che si presenta sempre più coperto e una possibile interruzione della gara a causa delle condizioni meteorologiche.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Vasseur a SkySport: “ Guardando i radar, non dovrebbe piovere “. Sarà vero? 14.38 Cielo molto nuvoloso a Spa. Pioggia in agguato? After sunshine all weekend we have some grey clouds lurking for race day #F1 #BelgianGP pic.twitter.com68q3viTuWF — Formula 1 (@F1) July 19, 2026 14.36 Nei 40 GP disputati sulla moderna versione di Spa-Francorchamps. – in 16 occasioni ( 40,0% ) il vincitore è partito dalla pole position; – in 32 occasioni ( 80,0% ) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni. 14.32 Team in griglia con vittorie in Belgio. 18 – Ferrari 15 – McLaren 6 – Red Bull 6 – Mercedes 4 – Williams 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, gara imprevedibileBenvenuti alla diretta del Gran Premio di Miami del 2026, quinta tappa del campionato mondiale di Formula 1.
LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, può cambiare tuttoDurante il 28° giro del Gran Premio di Miami 2026, la pioggia si sta facendo sentire, creando condizioni di gara imprevedibili.
Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari; DIRETTA F1 - GP Belgio 2026, Spa: LIVE Qualifiche, lotta per la POLE - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: pole di Antonelli, Ferrari beffata da una bandiera gialla. La griglia di partenza; Il Mondiale di Formula 1 a Spa: è il giorno della gara. IL PROGRAMMA.
#F1 diretta GP Belgio: segui la gara a Spa LIVE x.com
ANDREA KIMI #ANTONELLI si prende la POLE POSITION in Belgio! https://f1ingenerale.com/f1/news-f1/f1-live-risultati-griglia-di-partenza-scattano-le-qualifiche-del-gp-del-belgio-la-ferrari-sfida-antonelli-cronaca-in-diretta/ #F1 #BelgianGP facebook
LIVE - Qualifiche GP Belgio 2026 reddit
Live GP Belgio in diretta: Antonelli in pole se la gioca contro Verstappen, Russell e le due FerrariNon si contano più i record che Andrea Kimi Antonelli sta conquistando nel Mondiale F1. Se vincerà anche il GP del Belgio sul circuito di ... msn.com
F1, diretta live GP Belgio a Spa: Antonelli dalla pole per tornare a vincere, Ferrari all'assalto del podioIl racconto in diretta del GP del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Spa-Francorchamps. Sono previsti 44 giri. Semafori spenti alle 15.00 di domenica ... sport.virgilio.it