LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | cielo sempre più coperto c’è rischio pioggia

Notizia in breve

Il cielo sopra il circuito di Spa è molto nuvoloso, con nubi che coprono quasi interamente l’orizzonte. La previsione indica un rischio di pioggia, anche se un dirigente della Formula 1 ha dichiarato che, dai radar, non dovrebbe piovere. La diretta mostra un’atmosfera tesa, con il cielo che si presenta sempre più coperto e una possibile interruzione della gara a causa delle condizioni meteorologiche.