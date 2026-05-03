LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | pioggia in arrivo può cambiare tutto

Durante il 28° giro del Gran Premio di Miami 2026, la pioggia si sta facendo sentire, creando condizioni di gara imprevedibili. Il pilota ha reagito cambiando le gomme con un pit-stop, mentre altri ancora non hanno effettuato il cambio. La situazione meteorologica potrebbe influenzare gli sviluppi della corsa nelle prossime fasi, con le condizioni che sembrano essere in rapido mutamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28° giro57 Reagisce Norris ed effettua a sua volta il pit-stop. 2?8 la durata del cambio gomme. Hard anche per lui. 27° giro57 Niente da fare, è stato un attimo. Ora non piove e l’asfalto è asciutto. 27° giro57 Pit-stop per Antonelli. Monta gomme hard. E se piovesse? La sua gara sarebbe rovinata. 27° giro57 Verstappen sorpassa Hamilton all’interno. 26° giro57 Pioviggina. 26° giro57 Attenzione a Verstappen: è 5° a 16? da Norris. E l’olandese ha già cambiato le gomme. 25° giro57 Leclerc resta in scia a Russell. Quanto pesa l’errore al pit-stop dei meccanici. 24° giro57 Antonelli si porta a 2?2 da Norris.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, può cambiare tutto Notizie correlate LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, gara imprevedibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026... LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, cambia l’orario della garaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; F1 oggi in tv, GP Miami 2026: orario gara, programma, streaming, differita TV8; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia potrebbe scompaginare le carte. DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Gara [TEMPI E FOTO]Diretta F1 - Amici di Motorionline, buonasera! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Miami dove, a partire dalle 19, si spegneranno i semafori che daranno il via alla gara (meteo permettend ... f1grandprix.motorionline.com LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris scappa, Antonelli prova a resistere. La Ferrari fatica sui rettilineiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25° giro/57 Leclerc resta in scia a Russell. Quanto pesa l'errore al pit-stop dei meccanici... 24° giro/57 ... oasport.it Gp di Miami, caos in partenza poi due incidenti spettacolari. Leclerc al comando - facebook.com facebook Messi getting in Antonelli's Mercedes in Miami x.com