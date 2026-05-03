LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | pioggia in arrivo gara imprevedibile

Benvenuti alla diretta del Gran Premio di Miami del 2026, quinta tappa del campionato mondiale di Formula 1. La giornata si presenta con condizioni di pioggia in arrivo, rendendo la gara potenzialmente molto imprevedibile. La griglia di partenza è stata definita e i piloti sono pronti a scendere in pista. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale su quanto accadrà durante questa corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della Florida, ricavato nella zona dell’ Hard Rock Stadium, si prevede una giornata particolarmente incerta e aperta a qualsiasi risultato. Il regolare svolgimento della corsa, infatti, potrebbe essere condizionata dall’arrivo di una perturbazione. Nelle qualifiche che hanno definito lo schieramento di partenza del GP odierno, Kimi Antonelli ha suonato la carica, conquistando la sua terza pole-position consecutiva. Il pilota italiano della Mercedes ha eguagliato il primato di Ayrton Senna e di Michael Schumacher, capaci di fare il tris dopo aver conquistato la loro p.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, gara imprevedibile Notizie correlate LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia potrebbe scompaginare le carteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Orari F1 GP Miami 2026: programma completo, Sprint Race, qualifiche e gara in diretta TVLa stagione di Formula 1 2026 prosegue con il F1 GP Miami 2026, quarto appuntamento del mondiale che porta il Circus negli Stati Uniti per uno dei... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: DIRETTA F1 | GP Miami 2026: Live Sprint Race [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: la pioggia potrebbe scompaginare le carte; DIRETTA F1 | GP Miami: Live Prove Libere 1 [TEMPI E COMMENTO]; LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: si ricomincia, tante novità per la Ferrari. LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: pioggia in arrivo, gara imprevedibileCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Miami, tappa del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito della ... oasport.it LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, Leclerc in seconda fila. La griglia di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 23.14 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Un saluto sportivo. oasport.it F1,GP MIAMI: SERENA WILLIAMS NEL BOX FERRARI "Ho sempre amato la formula uno e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici" Ottima scelta Serena serenawilliams ig - facebook.com facebook È ufficiale: GP di Miami anticipato per maltempo, il via della gara alle 19 x.com