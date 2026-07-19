LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli vince di forza davanti ad un grande Leclerc Fuori Russell

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, partendo in prima posizione e mantenendo il comando fino alla fine. Charles Leclerc, sulla Ferrari, si è piazzato secondo, a circa 1,95 secondi dal vincitore. Max Verstappen, sulla Red Bull, ha concluso in terza posizione, a oltre 11 secondi di distanza. Durante la gara, il pilota che correva con il numero 23 è stato il protagonista principale, mentre il pilota con il numero 16 è stato coinvolto in un episodio che ha portato al suo ritiro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.29 La classifica finale della gara: 1 Kimi Antonelli Mercedes 2 Charles Leclerc Ferrari +1.952 3 Max Verstappen Red Bull Racing +11.586 4 Lewis Hamilton Ferrari +17.245 5 Oscar Piastri McLaren +18.988 6 Isack Hadjar Red Bull Racing +23.555 7 Lando Norris McLaren +24.208 8 Gabriel Bortoleto Audi +48.400 9 Arvid Lindblad Racing Bulls +50.225 10 Franco Colapinto Alpine +75.617 11 Pierre Gasly Alpine +76.248 12 Liam Lawson Racing Bulls +76.965 13 Nico Hülkenberg Audi +77.783 14 Oliver Bearman Haas F1 Team +93.516 15 Alexander Albon Williams +102.774 16 Carlos Sainz Williams +103.788 17 Esteban Ocon Haas F1 Team +109. 🔗 Leggi su Oasport.it

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