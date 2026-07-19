LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli vince di forza davanti ad un combattivo Leclerc Fuori Russell

Notizia in breve

Luca Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, battendo Leclerc che ha dato battaglia fino alla fine. Russell si è ritirato durante la gara. La corsa si è conclusa con Antonelli in prima posizione, davanti a Leclerc. La gara si è svolta con numerosi sorpassi e momenti di tensione tra i piloti. La diretta è terminata alle 16:39, ringraziando gli spettatori per aver seguito l’evento.