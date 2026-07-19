LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli vince di forza davanti ad un combattivo Leclerc Fuori Russell
Luca Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, battendo Leclerc che ha dato battaglia fino alla fine. Russell si è ritirato durante la gara. La corsa si è conclusa con Antonelli in prima posizione, davanti a Leclerc. La gara si è svolta con numerosi sorpassi e momenti di tensione tra i piloti. La diretta è terminata alle 16:39, ringraziando gli spettatori per aver seguito l’evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 16.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.38 La prossima settimana si tornerà subito in gara con il GP d’Ungheria. Su quella pista la Ferrari partirà con l’ambizione di vincere. Si sta infiammando la corsa al titolo con la Mercedes. 16.36 La classifica del Mondiale costruttori: 1 Mercedes 358 2 Ferrari 285 3 McLaren 195 4 Red Bull Racing 151 5 Alpine 61 6 Racing Bulls 61 7 Haas F1 Team 21 8 Williams 11 9 Audi 10 10 Aston Martin 1 11 Cadillac 0 16.35 La classifica piloti aggiornata: 1 Kimi Antonelli (Italia,... 🔗 Leggi su Oasport.it
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