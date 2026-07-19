LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli vince di forza davanti ad un combattivo Leclerc Fuori Russell

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luca Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio 2026, battendo Leclerc che ha dato battaglia fino alla fine. Russell si è ritirato durante la gara. La corsa si è conclusa con Antonelli in prima posizione, davanti a Leclerc. La gara si è svolta con numerosi sorpassi e momenti di tensione tra i piloti. La diretta è terminata alle 16:39, ringraziando gli spettatori per aver seguito l’evento.

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