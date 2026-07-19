Durante il Gran Premio del Belgio del 2026, Antonelli ha conquistato la pole position, mentre la Ferrari si è trovata a rincorrere in gara. La corsa si svolge come decimo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1. La diretta live aggiorna in tempo reale gli sviluppi della competizione, senza ulteriori analisi o commenti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della gara del GP del Belgio, valido come decimo atto del Mondiale 2026 di F1. La gara prenderà il via alle ore 15.00 di oggi, domenica 19 luglio, sul tracciato di Spa-Francorchamps: sono previsti 44 giri. La griglia di partenza vede in pole position l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, affiancato in prima fila dal neerlandese Max Verstappen, secondo con la Red Bull. In seconda fila l’altra Mercedes del britannico George Russell, terzo, e la migliore delle Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, quarto, con il britannico Lewis Hamilton quinto e per questo in terza fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli in pole, la Ferrari costretta a rincorrere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LIVE F1 GP Belgio 2026 | QUALIFICHE in Diretta! Live Timing e Commento in Tempo Reale

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli a caccia della pole, Ferrari a carte scoperteInizia il sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026.

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Ferrari favorita per la pole, Antonelli deve difendersiLa seconda giornata del GP Monaco 2026 si è aperta con la Ferrari in pole position, mentre Antonelli si prepara a difendersi in vista della gara.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari; DIRETTA F1 - GP Belgio 2026, Spa: LIVE Qualifiche, lotta per la POLE - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: pole di Antonelli, Ferrari beffata da una bandiera gialla. La griglia di partenza; Il Mondiale di Formula 1 a Spa: tutto il PROGRAMMA, oggi le qualifiche.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la Ferrari prova ad avvicinarsi ad Antonelli - #BelgianGP #Hamilton #Leclerc #Russell #Norris #Verstappen #Piastri #Vasseur #Alonso #Antonelli #F1 x.com

LIVE - Qualifiche GP Belgio 2026 reddit

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: pole di Antonelli, Ferrari beffata da una bandiera gialla. La griglia di partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 17.20 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un ... oasport.it

DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 3Diretta F1 - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagi ... f1grandprix.motorionline.com