Inizia il sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. La sessione di qualifiche è in corso, con Antonelli in testa alla classifica delle prove. La Ferrari si presenta con le proprie vetture pronte a sfidare gli avversari, mentre le altre squadre cercano di migliorare i propri tempi. La pista si sta riempiendo di tifosi e di motori che rombano forte sotto il cielo nuvoloso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps si inizierà a fare davvero sul serio dato che, dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, e la terza di oggi, andranno in scena le attesissime qualifiche che, ovviamente, faranno capire i reali valori in pista dopo tanta pre-tattica. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, sabato 13 luglio, si inizierà con la terza sessione di prove libere che scatterà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli a caccia della pole, Ferrari a carte scoperte

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