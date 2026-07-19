La gara del GP del Belgio 2026 di Formula 1 è iniziata alle 15.00. Antonelli è scattato in partenza da brividi contro Verstappen. La partenza è stata caratterizzata da un sorpasso tra i due piloti. La corsa si svolge sul circuito di Spa-Francorchamps. Gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La sessione si svolge sotto un cielo nuvoloso. La gara prosegue con i piloti che affrontano i primi giri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 La gara inizierà alle 15.00. 14.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della gara del GP del Belgio 2026 di F1. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale della gara del GP del Belgio, valido come decimo atto del Mondiale 2026 di F1. La gara prenderà il via alle ore 15.00 di oggi, domenica 19 luglio, sul tracciato di Spa-Francorchamps: sono previsti 44 giri. La griglia di partenza vede in pole position l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, affiancato in prima fila dal neerlandese Max Verstappen, secondo con la Red Bull. In seconda fila l’altra Mercedes del britannico George Russell, terzo, e la migliore delle Ferrari, quella del monegasco Charles Leclerc, quarto, con il britannico Lewis Hamilton quinto e per questo in terza fila. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 15.00 la gara, partenza da brividi per Antonelli contro Verstappen

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