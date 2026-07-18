Durante la terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio, un pilota ha ottenuto il miglior tempo, mentre un altro è rimasto coinvolto in un incidente. La sessione si è conclusa prima del previsto, e le qualifiche sono programmate per le 16.00. È prevista una diretta per aggiornamenti in tempo reale fino all’inizio delle qualifiche, che si terranno alle 17.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.36 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 17.00 per le qualifiche! Grazie e buon proseguimento di giornata. 13.35 La sessione ha confermato come Antonelli sia il grandissimo favorito per qualifiche e gara. Norris e Verstappen sono vicini, mentre Russell fatica. Le Ferrari stanno provando ad avvicinarsi ma manca ancora qualcosa. Ora corsa contro il tempo per Hamilton! 13.34 CLASSIFICA TEMPI FP3 1 Kimi AntonelliMercedes 1:45.990 4 2 Lando NorrisMcLaren +0.139 3 3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.148 3 4 George RussellMercedes +0.367 4 5 Lewis HamiltonFerrari – – 3 6 Charles LeclercFerrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli leader in FP3, incidente per Hamilton. Alle 16.00 le qualifiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PSdV PRE GP BELGIO | Ferrari in difficoltà Antonelli vola! McLaren e Red Bull convincono

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Austria 2026 in DIRETTA: Russell precede Antonelli in FP3, Hamilton ad un soffio. Alle 16.00 le qualifiche

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Antonelli si mette davanti alle Ferrari in FP3. Alle 16.00 le qualificheDurante le prove libere del GP Monaco 2026, Antonelli ha segnato il tempo più veloce con 1:12, superando le Ferrari.

Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la Ferrari; DIRETTA F1 - GP Belgio 2026, Spa: LIVE prove libere 3 - Live - Formula 1; Formula 1 2026, GP del Belgio: orari tv e diretta streaming; F1 GP Belgio: gli orari di Spa-Francorchamps, dove vedere la gara in Tv e streaming.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: alle 17.00 la FP2. Primo vero confronto nel time-attack tra Ferrari e Mercedes - x.com

DIRETTA F1 | GP Belgio 2026: Live Prove Libere 3Diretta F1 - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Spa per la diretta del terzo turno di Prove Libere del Gran Premio del Belgio. Seguiteci su questa pagi ... f1grandprix.motorionline.com

F1 GP Belgio LIVE, la FP3 e qualifiche in diretta: Kimi Antonelli al comando, Norris secondoLe qualifiche del GP Belgio di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani a Spa-Francorchamps ... fanpage.it

LIVE - Sprint Race GP di Gran Bretagna 2026 reddit