LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Verstappen precede le Ferrari Antonelli fatica Alle 17.00 la seconda sessione

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima sessione di prove libere del GP Belgio 2026, Verstappen ha ottenuto il miglior tempo con 1:47.070, precedendo le Ferrari di Hamilton di circa 0.4 secondi. Antonelli ha faticato, non riuscendo a migliorare i tempi. La sessione si è conclusa con Verstappen in testa, mentre alle 17.00 è prevista la seconda sessione di prove ufficiali.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 CLASSIFICA FP1 GP BELGIO F1 2026 1 Max VerstappenRed Bull Racing 1:47.070 4 2 Lewis HamiltonFerrari +0.145 3 3 Charles LeclercFerrari +0.207 3 4 Isack HadjarRed Bull Racing +0.252 3 5 Oscar PiastriMcLaren +0.452 4 6 Kimi AntonelliMercedes +0.533 4 7 Lando NorrisMcLaren +0.861 4 8 George RussellMercedes +0.889 4 9 Arvid LindbladRacing Bulls +1.164 3 10 Gabriel BortoletoAudi +1.336 3 11 Liam LawsonRacing Bulls +1.362 4 12 Nico HulkenbergAudi +1.892 3 13 Oliver BearmanHaas F1 Team +1.940 5 14 Alexander AlbonWilliams +2.267 4 15 Franco ColapintoAlpine +2.333 4 16 Esteban OconHaas F1 Team +2.379 5 17 Pierre GaslyAlpine +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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