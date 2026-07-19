LIVE Darderi-Rublev ATP Bastad 2026 in DIRETTA | terminata la finale di doppio azzurro in campo alle 14.00

Notizia in breve

Alle 12.55, la finale di doppio si è conclusa con la vittoria di Doumbia e Reboul, che hanno battuto Arribage e Cabral in due set. La partita si è svolta a Bastad, e il torneo si avvia verso il suo ultimo giorno. L’attenzione si sposta ora sull’inizio del match tra Darderi e Rublev, in programma alle 14.00.