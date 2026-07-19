LIVE Darderi-Rublev ATP Bastad 2026 in DIRETTA | terminata la finale di doppio azzurro in campo alle 14.00

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 12.55, la finale di doppio si è conclusa con la vittoria di Doumbia e Reboul, che hanno battuto Arribage e Cabral in due set. La partita si è svolta a Bastad, e il torneo si avvia verso il suo ultimo giorno. L’attenzione si sposta ora sull’inizio del match tra Darderi e Rublev, in programma alle 14.00.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Buongiorno amici di OA Sport, il programma dell’ultima giornata di Bastad è iniziata con la vittoria di DoumbiaReboul in finale nel torneo di doppio per 2-0 contro ArribageCabral. Alle 14.00 ci sarà l’ingresso in campo dell’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il russo Andrey Rublev, valido per la finale dell’ ATP 250 di Bastad del quale il nostro tennista italiano è stato vincitore la passata stagione battendo per 2-1 l’olandese Jesper de Jong. All’epoca quello svedese fu il terzo titolo in stagione, dopo un anno Luli potrebbe vincere il sesto della sua carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

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