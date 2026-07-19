Durante la finale del torneo ATP di Bastad, l’italiano Darderi ha affrontato Rublev. Il match è in corso e l’azzurro si sta giocando il titolo contro il tennista russo. La partita è seguita in diretta e vengono aggiornati costantemente i punteggi e le azioni chiave. La sfida è ancora in corso e nessuna delle due parti ha ancora conquistato la vittoria definitiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il russo Andrey Rublev, valido per la finale dell’ ATP 250 di Bastad del quale il nostro tennista italiano è stato vincitore la passata stagione battendo per 2-1 l’olandese Jesper de Jong. All’epoca quello svedese fu il terzo titolo in stagione, dopo un anno Luli potrebbe vincere il sesto della sua carriera. Contro di lui ci sarà l’avversario più ostico del tabellone essendo la prima testa di serie. Parliamo del già citato Rublev, ex top cinque e che ha già vinto a Bastad nella finale del 2023 contro il norvegese Casper Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Rublev, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca il titolo!

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Vallejo vs Darderi, Rublev Faces Tabilo | Bastad 2026 Semi-Final Highlights

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