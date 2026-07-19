Dopo quasi due ore di gioco, il punteggio è di 6-4, 5-7, 6-4 a favore di uno dei due tennisti. La partita si svolge su un campo in terra battuta, con scambi intensi e lunghe fasi di resistenza da parte di entrambi. Entrambi i giocatori hanno mantenuto un alto livello di concentrazione, con break e controbreak che hanno caratterizzato il match. La finale si decide nell’ultimo set, con un punto decisivo al nono game.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il russo Andrey Rublev, valido per la finale dell’ ATP 250 di Bastad del quale il nostro tennista italiano è stato vincitore la passata stagione battendo per 2-1 l’olandese Jesper de Jong. All’epoca quello svedese fu il terzo titolo in stagione, dopo un anno Luli potrebbe vincere il sesto della sua carriera. Contro di lui ci sarà l’avversario più ostico del tabellone essendo la prima testa di serie. Parliamo del già citato Rublev, ex top cinque e che ha già vinto a Bastad nella finale del 2023 contro il norvegese Casper Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Rublev, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: finale equilibrata che vale il titolo

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Vallejo vs Darderi, Rublev Faces Tabilo | Bastad 2026 Semi-Final Highlights

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