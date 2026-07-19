Mancano circa venti minuti all’inizio della finale tra Darderi e Rublev al torneo ATP di Bastad. Alle 13.40 il tennista italiano entrerà in campo, dopo la vittoria di Doumbia e Reboul nel doppio, conclusa con un punteggio di 2-0 contro Arribage e Cabral. La giornata si è aperta con questa partita, mentre l’attesa per la sfida principale cresce.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Ci siamo, mancano venti minuti all’inizio della finale del tennista azzurro. 12.55 Buongiorno amici di OA Sport, il programma dell’ultima giornata di Bastad è iniziata con la vittoria di DoumbiaReboul in finale nel torneo di doppio per 2-0 contro ArribageCabral. Alle 14.00 ci sarà l’ingresso in campo dell’azzurro. Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il russo Andrey Rublev, valido per la finale dell’ ATP 250 di Bastad del quale il nostro tennista italiano è stato vincitore la passata stagione battendo per 2-1 l’olandese Jesper de Jong. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Rublev, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo del tennista italiano

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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats

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