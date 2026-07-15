Tra pochi minuti si svolgerà l’ingresso in campo di Darderi e Altmaier nel match di doppio all’ATP Bastad 2026. Il torneo si sta svolgendo sulla terra battuta e vede in campo anche altri giocatori. L’italiano ha già conquistato un titolo quest’anno, vincendo a Santiago del Cile in finale contro un avversario sconosciuto. La partita in corso rappresenta un momento importante per entrambi i tennisti, che si sfidano per avanzare nel torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.29 Il tennista italiano quest’anno ha già vinto un titolo, quello di Santiago del Cile in finale contro Hanfmann, mentre per Altmaier è arrivata solo una finale, ma non nel circuito maggiore: il tedesco ha raggiunto l’atto conclusivo del Challenger 125 di Napoli, al termine del quale si è dovuto arrendere per 2-0 a Medjedovic. 17.26 L’azzurro è favorito su Altmaier nonostante il tedesco sia avanti negli scontri diretti, avvenuti in momenti completamente diversi delle carriere dei due tennisti: in caso di successo, Luciano se la vedrebbe Nuno Borges ai quarti di finale del torneo, con il portoghese che questa mattina ha eliminato per 2-0 Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: tra poco l’ingresso in campo dei tennisti

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Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16

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