Tra pochi minuti il tennista italiano entrerà in campo per la partita valida per gli Internazionali di Roma 2026. L'atleta si prepara a scendere in campo in una sfida importante, mentre nelle stesse ore anche un altro tennista italiano si appresta a disputare la semifinale dello stesso torneo. La giornata vede quindi protagonisti due rappresentanti del nostro paese nel torneo romano, entrambi impegnati in incontri di rilievo nel circuito ATP.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 L’azzurro non è l’unico tennista italiano a scendere in campo quest’oggi visto che oltre lui c’è anche Jannik Sinner in semifinale degli Internazionali. L’altoatesino giocherà contro Medvedev non prima delle 19.00. Da notare anche il match che adesso si sta giocando con Bolelli e Vavassori a caccia della semifinale nella competizione di doppio maschile: gli azzurri sono avanti di un set contro Heliovaara e Patten. 15.08 Termina il match sul Campo Centrale, con BucsaMelichar-Martinez che vincono contro SiniakovaTowsend e volano in finale nel torneo di doppio femminile. Manca pochissimo all’ingresso in campo di Darderi e Ruud. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Darderi-Ruud, ATP Roma 2026 in DIRETTA: manca pochissimo all’ingresso in campo del tennista italiano

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LIVE Casper Ruud - Luciano Darderi | ATP ROMA 2026 – Semifinale | Match Tracker & Commento

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LIVE su Tv8 vi aspettano le due semifinali degli Internazionali BNL d’Italia Dalle 15:30 Casper Ruud sfida Luciano Darderi Dalle 19:30 spazio al match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. x.com

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