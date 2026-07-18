LIVE Darderi-Vallejo 5-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro non riesce a vincere il 1° set
Sul punteggio di 5-4 nel tie-break del primo set, il giocatore azzurro ha avuto un'ultima possibilità di vincere, ma il suo avversario ha risposto con un rovescio lungoriga molto efficace, portando il punteggio a 40-40. La palla è finita sul nastro, rimettendo in gioco l’avversario. Si attende ora il prossimo scambio, con il pubblico che segue con attenzione ogni punto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Rovesico lungoriga perentorio. TREDICI! 40-40 Il nastro accomoda la palla al dritto di Vallejo. Via così! Possiamo battere il record amici! Trenta punti. A-40 Seconda vincente alla T! 40-40 Doppio fallo. Parità. A-40 Ace. 40-40 Dritto steccato. Ci viene da ridere! A-40 Prima e dritto. DIECIIIIIIIIIIIII SET POINT! 40-40 Figuratevi se finisce, dritto in rete da vicino. A-40 Ace. 40-40 Ace. 40-A Butta via però un altro punto Darderi con la palla corta e il lob al volo lungo. 40-40 Abbiamo capito che Vallejo non ha intenzioni bellicose oggi, secondo gratuito anche sulla seconda palla break, sempre di dritto: il colpo migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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ATP Bastad 2026 Quarterfinals | Rublev, Borges & More Battle for the Semifinals!
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