LIVE Darderi-Vallejo 5-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro non riesce a vincere il 1° set

Notizia in breve

Sul punteggio di 5-4 nel tie-break del primo set, il giocatore azzurro ha avuto un'ultima possibilità di vincere, ma il suo avversario ha risposto con un rovescio lungoriga molto efficace, portando il punteggio a 40-40. La palla è finita sul nastro, rimettendo in gioco l’avversario. Si attende ora il prossimo scambio, con il pubblico che segue con attenzione ogni punto.