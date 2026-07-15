LIVE Darderi-Altmaier 6-4 5-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere il match!

Notizia in breve

Darderi serve per chiudere il match al quarto set, con il punteggio di 6-4, 5-4. Durante il game, ha subito un break dopo uno scambio difficile, concluso con una palla corta in corridoio. Altmaier ha sfruttato un errore di Darderi con un rovescio lungolinea, portandosi sul 5-4. Ora il giocatore in battuta può chiudere l’incontro, dopo aver respinto una risposta di dritto di Darderi, che ha mostrato qualche difficoltà.