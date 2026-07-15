LIVE Darderi-Altmaier 6-4 5-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per chiudere il match!
Darderi serve per chiudere il match al quarto set, con il punteggio di 6-4, 5-4. Durante il game, ha subito un break dopo uno scambio difficile, concluso con una palla corta in corridoio. Altmaier ha sfruttato un errore di Darderi con un rovescio lungolinea, portandosi sul 5-4. Ora il giocatore in battuta può chiudere l’incontro, dopo aver respinto una risposta di dritto di Darderi, che ha mostrato qualche difficoltà.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Scambio duro e faticoso, che termina con la palla corta in corridoio di Darderi. 5-4 Arriva il break! Vola via il rovescio lungolinea di Altmaier, con Luciano che dopo la pausa potrà servire per chiudere l’incontro! 30-40 Esce la risposta di dritto di Darderi, si doveva fare di più. Resta una sola palla break all’azzurro, va sfruttata. Seconda. 15-40 Questa volta la palla corta regala porta il punto al tedesco che chiude con un bellissimo passante di rovescio incrociato dopo il recupero italiano. 0-40 Altmaier cerca di uscire dallo scambio con una palla corta, l’azzurro ci arriva e chiude con il rovescio diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Altmaier vs Darderi BASTAD NORDEA Open 2026 Atp 250
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