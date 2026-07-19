LIVE Darderi-Rublev 4-6 0-3 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | break pesante per il russo azzurro a caccia della rimonta
Nel match tra Darderi e Rublev, il russo ha subito un break pesante nel primo set, chiuso con un punteggio di 6-4, 3-0. Durante il gioco, Rublev ha commesso un errore con il rovescio lungolinea, mentre Darderi ha ottenuto la prima vittoria con un colpo vincente. In alcuni scambi, Rublev ha sbagliato il colpo, come nel caso del rovescio fuori misura, e ha risposto con uno smash vincente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Prima vincente. 30-15 Non trema l’ex numero 5, smash vincente. 15-15 Fuori misura il rovescio lungolinea di Rublev. Seconda palla. 15-0 Prima vincente del numero 16. 1-3 Muove il punteggio Luciano con il dritto di Rublev in diagonale che non trova il campo. L’azzurro può tornare a caccia del contro break. 40-0 Ace al centro. 30-0 Ancora una prima. 15-0 Prima vincente dell’azzurro. 0-3 Resiste Rublev che con l’uno due vincente porta a casa il game forse più importante del match, che gli permette di ipotecare seriamente il titolo. A-40 Prima vincente con lo slice esterno. 40-40 In controtempo il dritto del russo, lo slice dell’azzurro non resta in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats
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