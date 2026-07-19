LIVE Darderi-Rublev 4-6 0-3 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | break pesante per il russo azzurro a caccia della rimonta

Notizia in breve

Nel match tra Darderi e Rublev, il russo ha subito un break pesante nel primo set, chiuso con un punteggio di 6-4, 3-0. Durante il gioco, Rublev ha commesso un errore con il rovescio lungolinea, mentre Darderi ha ottenuto la prima vittoria con un colpo vincente. In alcuni scambi, Rublev ha sbagliato il colpo, come nel caso del rovescio fuori misura, e ha risposto con uno smash vincente.