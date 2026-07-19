LIVE Darderi-Rublev 4-6 2-5 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per allungare la finale
Durante il match tra Darderi e Rublev a Bastad, il russo ha vinto il primo set 6-4 e conduce 5-2 nel secondo. Sul punteggio di 40-15, Rublev ha messo in rete un dritto lungolinea, sfumando il primo match point. Con la seconda palla, l’italiano non ha risposto e il punto è andato all’avversario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 In rete il dritto lungolinea del russo, sfuma il primo match point. Seconda palla. 40-0 Non resta in campo la risposta dell’italiano. Seconda palla. 30-0 Rovescio lungolinea vincente del russo. 15-0 Non resta in campo il dritto lungolinea in corsa di Darderi. 3-5 Prima palla vincente, l’azzurro adesso deve cercare il contro break disperato. 40-15 Non passa il rovescio diagonale di Rublev. Seconda palla. 30-15 Non resta in campo la volée in allungo di dritto del tennista italiano. 30-0 Servizio e dritto vincente dal lato opposto. 15-0 Palla corta stupenda di Darderi. 2-5 Non resta in campo la risposta di Luciano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats
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