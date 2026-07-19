LIVE Darderi-Rublev 4-6 2-5 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per allungare la finale

Notizia in breve

Durante il match tra Darderi e Rublev a Bastad, il russo ha vinto il primo set 6-4 e conduce 5-2 nel secondo. Sul punteggio di 40-15, Rublev ha messo in rete un dritto lungolinea, sfumando il primo match point. Con la seconda palla, l’italiano non ha risposto e il punto è andato all’avversario.