LIVE Darderi-Rublev 4-5 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per restare nel primo set

Notizia in breve

Al momento, il punteggio vede il russo avanti 5-4 nel primo set, con l’azzurro al servizio per rimanere nel set. Dopo una prima vincente del russo, il giocatore italiano ha portato il punteggio a 40-0. Il ritmo dello scambio è molto elevato, con l’azzurro che ha tentato una palla corta, facilmente raggiunta dall’avversario, che ha concluso con un lungolinea quasi appoggiato.