LIVE Darderi-Rublev 4-5 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | azzurro al servizio per restare nel primo set
Al momento, il punteggio vede il russo avanti 5-4 nel primo set, con l’azzurro al servizio per rimanere nel set. Dopo una prima vincente del russo, il giocatore italiano ha portato il punteggio a 40-0. Il ritmo dello scambio è molto elevato, con l’azzurro che ha tentato una palla corta, facilmente raggiunta dall’avversario, che ha concluso con un lungolinea quasi appoggiato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Prima vincente del russo, l’azzurro tornerà al servizio per restare nel primo set. 40-0 Ritmo altissimo, Darderi gioca un’altra palla corta facilmente raggiungibile per il suo avversario che chiude con il lungolinea quasi appoggiato. Seconda palla. 30-0 Prima vincente, non passa la risposta italiana. 15-0 Ace di Rublev, il secondo per lui nel match. 4-4 Rischia l’azzurro ma chiude il game con la prima vincente e senza dover annullare palle break. A-40 Profondissimo il dritto di Luciano, non passa il colpo del russo. Seconda pericolosa. 40-40 Il russo intuisce la palla corta di Darderi e chiude con il dritto diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Atp.
[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats
Notizie e thread social correlati
LIVE Darderi-Rublev 2-3, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro sciupa una palla break nel primo setNel match tra Darderi e Rublev, l'azzurro ha annullato una palla break nel primo set, mentre Rublev ha risposto con un colpo di volo lungolinea che...
Leggi anche: LIVE Darderi-Rublev 3-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel primo set, l’azzurro sfiora il break
Temi più discussi: LIVE Darderi-Rublev, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: finale equilibrata che vale il titolo; Darderi-Rublev vale il titolo a Bastad: quando e dove vederla; Darderi a Bastad per la finale: programma su Sky; Bastad, Darderi torna in finale: sfiderà Rublev.
Buongiorno con QUESTO programmino... LIVE/13 - WRC, SS17 e SS18 Rally Estonia 11.50 - GT4 European Series, race 2 Misano 14 - ATP Bastad, la finale: DARDERI vs Rublev 14.30 - GTWC, race 2 Misano 15 - F1, GP Spa 16 - Atletica, Europei U18 21 - M x.com
Darderi-Rublev diretta Atp Bastad: segui la finale, tennis oggi LIVE facebook
Darderi-Rublev oggi all'Atp Bastad, il risultato in diretta live della partitaSeconda finale consecutiva a Bastad per Luciano Darderi. L'italoargentino sfida il russo Andrey Rublev, numero 1 del seeding, per confermare il titolo vinto un anno fa. La finale in diretta dalle 14 ... sport.sky.it
LIVE Darderi-Rublev 3-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: regna l’equilibrio nel primo set, l’azzurro sfiora il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 Ci siamo, mancano venti minuti all'inizio della finale del tennista azzurro. 12.55 Buongiorno amici di OA ... oasport.it