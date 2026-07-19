LIVE Darderi-Rublev 3-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel primo set l’azzurro sfiora il break
Nel primo set tra Darderi e Rublev all’ATP di Bastad, il punteggio è di 3-4. L’azzurro ha avuto una chance di break ma non è riuscito a concretizzarla. Nel corso del game, un servizio e un dritto si sono susseguiti con successo, mentre il russo ha risposto con un rovescio diagonale. Successivamente, il punteggio è salito a 30-0 dopo che il rivale ha sbagliato la risposta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Seconda palla. 40-15 Servizio e dritto comodo per Luciano. 30-15 Ottimo rovescio diagonale del numero 16. 30-0 Esce la risposta di Rublev. Seconda. 15-0 Cerca profondità con il dritto lungolinea Rublev, ma la palla è lunga. Seconda palla ad inizio game per Darderi. 3-4 Esce la risposta dell’azzurro. 40-0 Servizio e dritto vincente. Seconda palla. 30-0 L’azzurro cerca un accelerazione complessa con il dritto lungolinea, palla in corridoio. Seconda palla. 15-0 Non passa il rovescio diagonale in corsa di Luciano. 3-3 Lavora il servizio Darderi, non passa la risposta di Rublev. Non c’è la prima. 40-30 Dritto diagonale vincente del russo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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