LIVE Darderi-Rublev 3-4 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | regna l’equilibrio nel primo set l’azzurro sfiora il break

Notizia in breve

Nel primo set tra Darderi e Rublev all’ATP di Bastad, il punteggio è di 3-4. L’azzurro ha avuto una chance di break ma non è riuscito a concretizzarla. Nel corso del game, un servizio e un dritto si sono susseguiti con successo, mentre il russo ha risposto con un rovescio diagonale. Successivamente, il punteggio è salito a 30-0 dopo che il rivale ha sbagliato la risposta.