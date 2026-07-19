LIVE Darderi-Rublev 2-3 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | l’azzurro sciupa una palla break nel primo set
Nel match tra Darderi e Rublev, l'azzurro ha annullato una palla break nel primo set, mentre Rublev ha risposto con un colpo di volo lungolinea che ha portato il punteggio a 2-3. La partita si sta giocando sul campo di Bastad e viene trasmessa in diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Prima in campo e schiaffo al volo lungolinea di Rublev che torna in vantaggio annullando una palla break. A-40 Non trova il campo il rovescio centrale di Darderi. La prima non c’è. 40-40 Questa volta è lungo lo slice di rovescio. Importantissima seconda. 30-40 Darderi lavora il colpo con uno slice profondo, il rovescio lungolinea di Rublev finisce in corridoio. Seconda palla, da sfruttare. 30-30 Non trova il campo la risposta di rovescio lungolinea dell’italiano. 15-30 Grandissima accelerazione di rovescio lungolinea di Luli, in rete la difesa del numero 16. Ancora seconda. 15-15 Esce il dritto diagonale di Darderi, occasione sprecata per l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats
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