LIVE Darderi-Rublev 4-6 0-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | il russo apre il secondo set con il servizio

Notizia in breve

Il match tra Darderi e Rublev all’ATP Bastad 2026 è ripreso con il russo che serve nel secondo set, dopo aver perso il primo 4-6. Sul campo, Luciano cerca di rispondere con un colpo vincente, ma si trova sotto di un punto e deve recuperare. La partita prosegue con il punteggio di 40-40, mentre l’azzurro cerca di trovare il controbreak, ma la sua difesa non centra il campo sulla seconda palla.