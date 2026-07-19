LIVE Darderi-Rublev 4-6 0-1 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | il russo apre il secondo set con il servizio
Il match tra Darderi e Rublev all’ATP Bastad 2026 è ripreso con il russo che serve nel secondo set, dopo aver perso il primo 4-6. Sul campo, Luciano cerca di rispondere con un colpo vincente, ma si trova sotto di un punto e deve recuperare. La partita prosegue con il punteggio di 40-40, mentre l’azzurro cerca di trovare il controbreak, ma la sua difesa non centra il campo sulla seconda palla.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Dritto vincente di Luciano, che deve assolutamente trovare il contro break. Seconda palla. A-40 Non trova il campo la difesa dell’azzurro. 40-40 Inizia a lottare Darderi, esce il rovescio diagonale del russo. A-40 Ace del russo. 40-40 Dritto vincente in lungolinea! Seconda palla. A-40 Servizio e dritto del russo. 40-40 Altro errore di dritto in uscita dal servizio. Ancora seconda. 40-30 In rete il dritto del numero 16. Seconda palla. 40-15 Servizio e palla corta vincente. 30-15 Non passa la palla corta del russo. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace di Rublev. 0-2 Secondo doppio fallo del game, arriva il break di Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats
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