LIVE Darderi-Rublev 1-2 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | non ci sono break in apertura di primo set

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel primo set tra Darderi e Rublev, il punteggio è 1-2 con Rublev che ha concluso il game con un dritto in lungolinea. Nonostante l'assenza della prima palla, la risposta è stata messa in campo. Non sono stati registrati break all'inizio del set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Dritto vincente di Rublev che chiude il game con il colpo in lungolinea. Non c’è la prima, ma la risposta va messa in campo. 40-30 Altra risposta in rete, questa volta non passa il dritto. Ancora seconda. 30-30 In rete la risposta di rovescio diagonale dell’azzurro. Seconda palla. 15-30 Ancora una palla corta di Darderi, ci arriva Rublev che prima trova il recupero e poi chiude con la volée alta. Seconda da sfruttare. 0-30 Altro errore con il rovescio, in rete il colpo lungolinea. 0-15 Darderi vince la sfida tra i rovesci, in corridoio il colpo diagonale del russo. 1-1 Servizio vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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[LIVE] Rublev vs Darderi | FINAL | ATP Bastad 2026 Live Score & Stats

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