LIVE Darderi-Altmaier 4-2 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio dell’azzurro nel primo set

Notizia in breve

Nel match di Bastad, l'azzurro ha conquistato il primo set contro il tedesco con un punteggio di 4-2, mantenendo il break di vantaggio nel corso della partita. Al momento, il punteggio è 15-15 e il punto è stato vinto da Luciano, che ha prima difeso uno smash e poi attaccato con un dritto, il quale è finito in rete.