LIVE Darderi-Altmaier 4-2 ATP Bastad 2026 in DIRETTA | resiste il break di vantaggio dell’azzurro nel primo set
Nel match di Bastad, l'azzurro ha conquistato il primo set contro il tedesco con un punteggio di 4-2, mantenendo il break di vantaggio nel corso della partita. Al momento, il punteggio è 15-15 e il punto è stato vinto da Luciano, che ha prima difeso uno smash e poi attaccato con un dritto, il quale è finito in rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Che punto di Luciano! Darderi prima difende lo smash e poi attacca con il dritto, finisce in rete il dritto lungolinea del tedesco. 15-0 Non trova il campo la risposta di rovescio diagonale dell’azzurro. 4-2 Darderi vince il corpo a corpo nei pressi della rete e mantiene il break di vantaggio. Seconda palla. 40-30 Non passa la difesa estrema di Altmaier dopo il grande dritto diagonale del n. 18. 30-30 Perde il controllo il rovescio di Darderi, la palla è lunga. Seconda palla. 30-15 Prima robusta al centro, non passa la risposta avversaria. 15-15 Altmaier legge la smorzata e trova profondità con il colpo a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16
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