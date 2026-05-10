LIVE Darderi-Paul 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono palle break metà di primo set equilibarto

Da oasport.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match di secondo turno del torneo ATP di Roma, il punteggio è di 2-3 nel secondo set, con nessuna palla break finora. Durante lo scambio, il giocatore Darderi ha commesso un errore con il rovescio, mentre il primo set si è concluso con un equilibrio di metà. La partita prosegue senza grandi occasioni di break nelle fasi iniziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 GAME PAUL.  Esce il rovescio di Darderi. Pochissime occasioni in questa prima parte di set. Seconda palla. 40-15 Stecca il dritto Darderi che anticipa troppo il colpo dopo un’ottima risposta. 30-15 Doppio fallo dello statunitense. Seconda palla. 30-0 In rete il rovescio lungolinea di Darderi che ha cercato l’uscita dallo scambio con troppa fretta. 15-0 Serve and volley vincente. 2-2 GAME DARDERI!  Esce malissimo dal piatto corde la palla corta di Paul. 40-30 Il nastro aiuta lo statunitense che può girarsi e chiudere con il dritto. 40-15 In rete la risposta di Paul. Seconda palla. 30-15 Che difese dell’italiano che chiude lo scambio alla seconda volée.🔗 Leggi su Oasport.it

live darderi paul 2 3 atp roma 2026 in diretta non ci sono palle break met224 di primo set equilibarto
© Oasport.it - LIVE Darderi-Paul 2-3, ATP Roma 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break, metà di primo set equilibarto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break nel tesissimo terzo set

Leggi anche: LIVE Darderi-Trungelliti 4-6 1-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set

Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro confida in una partita alla pari; Statistiche Tommy Paul - Luciano Darderi: Risultati Tennis; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web