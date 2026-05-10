LIVE Darderi-Paul 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono palle break metà di primo set equilibarto
Nel match di secondo turno del torneo ATP di Roma, il punteggio è di 2-3 nel secondo set, con nessuna palla break finora. Durante lo scambio, il giocatore Darderi ha commesso un errore con il rovescio, mentre il primo set si è concluso con un equilibrio di metà. La partita prosegue senza grandi occasioni di break nelle fasi iniziali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 GAME PAUL. Esce il rovescio di Darderi. Pochissime occasioni in questa prima parte di set. Seconda palla. 40-15 Stecca il dritto Darderi che anticipa troppo il colpo dopo un’ottima risposta. 30-15 Doppio fallo dello statunitense. Seconda palla. 30-0 In rete il rovescio lungolinea di Darderi che ha cercato l’uscita dallo scambio con troppa fretta. 15-0 Serve and volley vincente. 2-2 GAME DARDERI! Esce malissimo dal piatto corde la palla corta di Paul. 40-30 Il nastro aiuta lo statunitense che può girarsi e chiudere con il dritto. 40-15 In rete la risposta di Paul. Seconda palla. 30-15 Che difese dell’italiano che chiude lo scambio alla seconda volée.🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie correlate
Leggi anche: LIVE Cobolli-Medvedev 6-3 5-7 3-4, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: non ci sono palle break nel tesissimo terzo set
Leggi anche: LIVE Darderi-Trungelliti 4-6 1-2, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: non ci sono break in apertura di secondo set
Argomenti più discussi: LIVE Darderi-Paul, ATP Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurro confida in una partita alla pari; Statistiche Tommy Paul - Luciano Darderi: Risultati Tennis; IBI 26, il tabellone degli italiani: derby Nardi-Pellegrino al primo turno; Come cambia il ranking Atp dopo il Madrid Open.