LIVE Darderi-Paul 2-3 ATP Roma 2026 in DIRETTA | non ci sono palle break metà di primo set equilibarto

Nel match di secondo turno del torneo ATP di Roma, il punteggio è di 2-3 nel secondo set, con nessuna palla break finora. Durante lo scambio, il giocatore Darderi ha commesso un errore con il rovescio, mentre il primo set si è concluso con un equilibrio di metà. La partita prosegue senza grandi occasioni di break nelle fasi iniziali.

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