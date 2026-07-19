LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Succo litiga con gli ostacoli e si prende l’argento! Azzurra delusa
Il turco Civelek ha vinto la gara dei 110 ostacoli ai Campionati europei under 18 con un tempo di 13.08. Il neerlandese Philipsen si è piazzato secondo con un crono di 13.09, mentre lo spagnolo Ceballos ha concluso terzo. Durante la competizione, uno degli atleti italiani ha avuto problemi con gli ostacoli e si è fermato, lasciando la sua avversaria azzurra delusa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.34 Il turco Civelek vince i 110 ostacoli con il tempo di 13.08. Solamente un centesimo dietro il neerlandese Philipsen, terzo lo spagnolo Ceballos con 13.35. 18.33 Anche Antonio Di Palma ha lanciato il giavellotto per la seconda volta. L’azzurro fa 63.21 metri e non si migliora. Per lui quarta posizione provvisoria. 18.32 Secondo lancio per Matteo Cerdelli. L’azzurro si conferma intorno ai 60 metri, ma non riesce a migliorarsi. Per lui 59.88 in questo tentativo. 18.31 Arioli salta 12.93 metri al secondo tentativo e si prende l’ottava posizione provvisoria. 18.29 Pochi minuti alla finale dei 11o ostacoli, purtroppo nessun azzurro potrà giocarsi le medaglie in questa disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it
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