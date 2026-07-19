LIVE Atletica Europei U18 2026 in DIRETTA | Succo litiga con gli ostacoli e si prende l’argento! Azzurra delusa

Notizia in breve

Il turco Civelek ha vinto la gara dei 110 ostacoli ai Campionati europei under 18 con un tempo di 13.08. Il neerlandese Philipsen si è piazzato secondo con un crono di 13.09, mentre lo spagnolo Ceballos ha concluso terzo. Durante la competizione, uno degli atleti italiani ha avuto problemi con gli ostacoli e si è fermato, lasciando la sua avversaria azzurra delusa.